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تشكيل أول فريق مصري لكرة القدم لذوي الساق الواحدة عبر «فيسبوك» ()

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تشكيل أول فريق مصري لكرة القدم لذوي الساق الواحدة عبر «فيسبوك» (فيديو) تشكيل أول فريق مصري لكرة القدم لذوي الساق الواحدة عبر «فيسبوك» ()

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كشف سيف سلامة، حارس مرمى منتخب للمبتورين، تفاصيل تشكيل أول فريق مصري لكرة القدم لذوي الساق الواحدة، موضحا أن الفريق بدأ العمل منذ ست سنوات عن طريق دعوة من الكابتن محمود عبده عبر موقع «فيسبوك».

وأكد سلامة في تصريحات تلفويونية اليوم الأربعاء، أن الكابتن محمود عبده استلهم فكرة تشكيل الفريق بعد مشاهدته مباراة إنجلترا وتركيا في نهائي أوروبا ورأى أن مصر لا بد أن يكون لها فريق، مشيرا إلى أن الكابتن محمود وجه دعوة عبر «فيسبوك» لهواة كرة القدم من ذوي الإعاقة بالاشتراك ضمن الفريق.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر، أن كثير من أعضاء الفريق كانوا يمارسون كرة القدم كهواية، لافتا إلى أن ما شجعهم أكثر للانضمام للفريق تشكيل كثير من دول العالم دوريات مخصصة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى كأس عالم.

المصرى اليوم

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