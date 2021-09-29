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تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لحل مشاكل المصايف في معسكر ابتكار ريادة الأعمال بالجامعة اليابانية

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تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لحل مشاكل المصايف في معسكر ابتكار ريادة الأعمال بالجامعة اليابانية تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لحل مشاكل المصايف في معسكر ابتكار ريادة الأعمال بالجامعة اليابانية

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أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، تنظيم معسكر دراجون لريادة الأعمال، خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر وحتى٣ أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من طلاب من الجامعة كما يستضيف المعسكر طلاب من مختلف الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعسكر ‏يهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب ومشاركتهم في إيجاد حلول مبتكرة باستخدام تكنولوجيات الثورة الصناعية لمشاكل بالمصايف المدن الساحلية خاصة خلال أشهر الصيف.

وأضاف «الجوهري»، انه سيتم عقد قمة لتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة بالجامعة يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار دعم تطوير الصناعة المصرية، موضحا انه يشارك فيها لفيف من العلماء والخبراء المتخصصين من الجامعات اليابانية ومن رجال الصناعة وممثلي عدد من السفارات الاجنبية بالقاهرة .

بدوره قال الدكتور وائل محمود مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، أن معسكر الابتكار يهدف إلى دعم الابتكار لدى الطلاب وسيتم توفير الدعم الكامل لهم ودعم أفكارهم في مجال حل مشكلات المصايف باستخدام تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في تكوين شركات ناشئة.

المصرى اليوم

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