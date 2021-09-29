هيئة التأمين الصحي الشامل توضح شروط التعاقد مع مقدمي الخدمات التأهيلية

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أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحى الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أي جهة أخرى وفقًا لنظم التعاقد والأسعاروالضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.

وأوضح بيان للهيئة- الأربعاء- شروط التعاقد مع مقدمى الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التي يتمثل أهمها في: الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا، واستيفاء معاييرالجودة الشاملة التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وحسب البيان فإن نظام «التأمين الصحي الشامل» إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة، لافتًا إلى أن النظام يرتكزعلى أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوزللهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.