لافتات في الشوارع وبوستات «فيس بوك» وسائل الدعاية لمرشحى نادى بنها الرياضى (صور)

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تشهد إنتخابات نادى بنها الرياضى هذه المرة منافسة قوية حيث بدأت الدعاية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي والمقرر إجراؤها في 29 أكتوبر المقبل وكثف المرشحين من الدعاية الانتخابية وعددهم 36 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد، وظهرت اللافتات ألإنتخابية حول ومحيط نادى بنها الرياضى بالكامل وامتدت للشوارع والميادين الرئيسية حول النادي وقام المرشحين ايضا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى«فيس بوك» في الدعاية بإرسال البوستات والمنشورات وإعلان التأييد على الجروبات والمجموعات المختلفة وإجراء المناظرات وكذا إجراء استطلاعات الرأي حول المرشحين لجذب التأييد والفوز بالانتخابات

وينظم بعض المرشحين لقاءات مباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية في جلسات مطولة لعرض البرامج الإنتخابية والرد على استفسارات الأعضاء، بغرض كسب أكبر قاعدة من الناخبين وخاصة وأن انتخابات الدورة الجديدة بنادي بنها تشهد منافسة قوية ودعاية كبيرة

وتضمنت قوائم المرشحين النهائية لانتخابات نادي بنها الرياضي المقررة في 29 أكتوبر المقبل 36 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد لمجلس الإدارة ابرزهم 4 مرشحين لمقعد رئيس مجلس الادارة منهم احمد برهومة ووائل منير و3 مرشحين لمقعد نائب رئيس مجلس الادارة منهم وصلاح المهدي وحسام محرم وهاني فتحي، و3 مرشحين لمقعد أمين الصندوق هم صبرى رشاد وعبدالكريم الجندي ومحمد رفعت.

ويتنافس 20 مرشحا فوق السن لاختيار 5 منهم لـ5 مقاعد لمجلس الإدارة منهم ابتسام منصور وابراهيم عبدالله وابراهيم الخولى وشريف خلف الله وأيمن عبدالغنى وأيمن رشاد والمهندس حماده الضوه وحسن المنى

كما يتنافس لعضوية تحت السن 6 مرشحين منهم احمد رشاد عطا واحمد سعيد ورضوى الشافعى