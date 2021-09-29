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«بداية».. معرض مصنوعات يدوية لذوي الهمم والمرأة المعيلة في الإسكندرية (صور)

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«بداية».. معرض مصنوعات يدوية لذوي الهمم والمرأة المعيلة في الإسكندرية (صور) «بداية».. معرض مصنوعات يدوية لذوي الهمم والمرأة المعيلة في الإسكندرية (صور)

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نظم نادى ليونز مريت، برئاسة المهندسة سامية مصطفى، رئيس النادي،رئيس لجنة تنمية المشروعات بمنطقة اندية الليونز 352 ، معرض «بداية»، لعرض منتجات ذوي الهمم والقدرات الخاصة والمرأة المعيلة بمشاركة الشباب، في الاسكندرية الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى.

زارت النائبة سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب في الاسكندرية، أجنحة المعرض، وقالت أن المعرض يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ويقدم الدعم للشباب والمرأة المعيلة وذوى القدرات الخاصة، كما يعمل على مساعدة العاملين في المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم، مما يكون له الأثر في تشجيع المشاركين على التوسع في عرض منتجاتهم خاصة وأنها «هاندميد»، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت «سوسن»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تنظيم المعرض لفتح منفذ دائم لجميع المنتجين، ويتم فتح باب الاشتراك للعارضين بالتبادل لاتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن من العارضين وفتح سوق دائم ومتنوع للمنتجات اليدوية والتراثية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، افتتحت المعرض الدائم «بداية» للصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، في الاسكندرية والذى يهدف لدعم المهن الصغيرة دعما لمبادرة «حياة كريمة» الذي أطلقها رئيس الجمهورية، ويضم المعرض 60 عارضة من النساء المعيلات ومن شباب العارضين من جامعة الإسكندرية وكلية التربية النوعية، ويُقام على مساحة 450 مترا بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)
"بداية".. معرض "هاند ميد" لذوي الهمم والمرأة المعيلة فى الاسكندرية .. ونائبة: رافد تنموي لخدمة الاقتصاد الوطني (صور)

المصرى اليوم

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