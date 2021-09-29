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استضافت ياسمين نور الدين، في برنامجها «جروب الماميز»، على شاشة قناة مدرستنا، سحر حلمي، راقصة البالية العالمية للحديث عن مشوارها .

وتحدثت حلمي في بداية حديثها عن كيف كانت تستطيع القيام بدورها كأم وعملها كراقصة باليه، وقالت: «أنا زي أي أم طفلي كان يحضر معايا التمارين، وبدأ في التعود على الأمر، ومن ثم بعد بلغ عمر الـ6 سنوات بدأ في حضور عروض الباليه التي كان يتم تقديمها في دار الأوبرا المصرية، وأثناء سفري لفرنسا حضر العديد من عروض الباليه هناك».

وقالت راقصة الباليه العالمية أن عملية الاحتراف في هذا المجال ليست بالأمر السهل أو البسيط، بل يحتاج للتأهيل، التعليم والتعلم لكل أساسيات المسرح واتجاهاته المختلفة.

وتابعت خلال الحوار: «إنها قدمت في سن الصغير الكثير من الأدوار البسيطة ومنها دورها كقرد في مسرحية دكتور أنا مريض».

سحر حلمي هي مدرسة بالمعهد العالى للباليه أكاديمية الفنون بالقاهرة وباليرينا بدار الاوبرا المصرية ومصممة ومخرجة باليه مصرية، اسمها بالكامل .

سحر شغلت منصب عضو هيئة تدريس بالمعهد العالى للباليه على درجة مدرس بقسم تصميم وإخراج الباليه بالإضافة لكونها باليرينا أولى بفرقة باليه أوبرا القاهرة.

وشاركت في الكثير من عروض الباليه ومنها لوركيانا، بالرغم من كل شىء، أوديسيوس، الثورة، الأهرامات والثورة، تانجو، رقصات نلتقى بها، شطرنج شكسبير.

ليس هذا فقط، بل اشتركت في أوبرا عايدة الأقصر وأهرامات الجيزة وبكين، وقامت ببطولة أوبريت (البركان) مع الجيش المصرى في احتفالات أكتوبر عام 1999.