«تجارة عين شمس»: إدراج مجلة الكلية ضمن الاستشهاد المرجعي العربي

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اعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن ارتفاع معامل التأثير المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة بالكلية للعام الثانى في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربى ARCIF في تقرير 2021 والتى حققت معامل تأثير 0.1212 مقارنة بمعامل تأثير 0.1039 للعام الماضى لتحتل الفئة الوسطى المرتفعة (Q2) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

و اوضحت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير تحرير المجلة العلمية الاقتصاد والتجارة ان هذا الإنجاز جاء بعد مجهود كبير لإدراج المجلة على بنك المعرفة المصرىEKB وتقييم المجلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المحكمة لتأخذ 6.5 من إجمالى 7 درجات. مضيفة ان المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة هی مجلة علمیة متخصصة ومحکمة ربع سنویة لنشر الأبحاث العلمیة فی تخصصات: المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء وعلاقتها بإدارة الابتکار والتنمیة المستدامة باللغتین العربیة والإنجلیزیة.

ومن الجدير بالذكر أن معامل ARCIF قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن 5100 مجلة عربية علمية في مختلف التخصصات والصادرة عن أكثر من 1400 مؤسسة علمية في 20 دولة عربيةونجح منها 877 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل ARCIF طبقاً للتقرير الصادر في 2021.