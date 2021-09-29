وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز شبين القناطر

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويضم المركز 9 وحدات محلية، بها 36 قرية، و148 تابعاً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات المخططة والجارى تنفيذها بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، تشمل، إنشاء 9 مجمعات لخدمات المواطنين، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وكذا إنشاء وإحلال 11 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 18 مركز شباب، وتضم، ملاعب، ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، ويضم (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تشمل الأعمال أيضاً إنشاء وإحلال 10 كبارى سيارات على المجارى المائية، وتطوير وتوسيع 10 كبارى أخرى، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء نقطة إسعاف، وتطوير 5 نقاط إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وكذا إنشاء وتطوير 23 وحدة ومركزا صحيا، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 وحدات صحية بغرض الارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، تشمل، إنشاء 9 مجمعات للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يساهم في تنمية هذه القرى، بالإضافة إلى تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتنفيذ مجمعات ورش صناعية (تضم ورشا حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش) على مستوى الوحدات المحلية، وكذا إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعى، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعى، والتنسيق بشأن الأراضى المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، وإنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع «سكن كريم» بناء على بيان المستحقين الذي يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وإنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، والتى تربط القرى ببعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ومن المخطط تنفيذ أكثر من 650 كم طرق داخل المركز، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.