⁩الأمن القومي المصري.. ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعسكر إعداد القادة

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عُقدت محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية وذلك استكمالا لفعاليات اليوم الثانى لبرنامج إعداد القادة التخصصي «المعسكر التثقيفي والترفيهي» الذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، لمديري عموم رعاية الشباب ومديري الإدارات بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك بالمدينة الشبابية بأبوقير بالأسكندرية.

ألقى المحاضرة الدكتور رامي عاشور زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو اليونسكو مصر.

أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة للوصول إلى الهدف المنشود «الجمهورية الجديدة»، فكان من الضروري إعادة تفعيل الأنشطة وزيادة إقبال ومشاركة الطلاب في هذه الأنشطة بما يساهم في زيادة انتمائهم للمكان بما يعود على تنمية انتمائهم وحبهم لوطنهم، لذا وجب على معهد إعداد القادة تنظيم هذا البرنامج للسادة مديري عموم رعاية الشباب ومديري الإدارات بالجامعات والمعاهد العليا المصرية لأنهم حلقة الوصل والأكثر تعامل مع شباب الجامعات، ووضع خطة متميزة لأنشطة المعهد بالتعاون مع الجامعات وانشطة المعهد بالجامعات ذاتها والمراكز التابعة للمعهد بالجامعات.

وألقى الدكتور رامي عاشور الضوء على مفهوم الفساد والإرهاب وطرق تجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية وأثر كل منهما على الأمن القومي، وأساليب تقييد التنمية من خلال الفقر العامل الداعم لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدى إلى انتشار التطرف وبهذا يتم هدم الأمن القومي، وكذلك ناقش خلال المحاضرة تحديات وتهديدات الأمن القومى العربي، وكذلك سياسات القوى الكبرى والإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقضايا الأمن الدولي، بالاضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب في منطقة سيناء من خلال العمليات الشاملة التي تمت وقدرة القوات المسلحة في الدفاع على حدود الدولة المصرية .

وعلى صعيد أخر، تضمنت فعاليات اليوم محاضرة عن الجوانب المالية حاضر بها محمد الدسوقي أمين جامعة الاسكندرية المساعد للشئون المالية، وناقش خلالها أن الجامعة مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل وفق مجموعة من القوانين واللوائح وتنعكس ذلك على التقييم، وربط الإيراد بالمصرف، ثم عرض سيادته شرح للموازنة العامة للدولة، وكذلك توضيح الموارد الذاتية للجامعة والتى تتمثل في ( الرسوم الدراسية _ الطلاب الوافدين _ رسوم طلاب الدراسات العليا _…)، كما ناقشت المحاضرة الفرق بين الميزانية والموازنة ثم تحدث محمود جمال مدير عام رعاية شباب جامعة الاسكندرية عن لائحة الاتحادات الطلابية

و تضمن فعاليات اليوم الثاني للبرنامج ورش عمل المبادرات التي تساهم في تقدم الأنشطة الطلابية بما يعود بالنفع على الطالب والمجتمع وحاضر بها الأستاذ الدكتور محمد غنيم مستشار الانشطة الطلابية جامعة قناة السويس ومدير مركز إعداد القادة قناة السويس، كما تضمنت الفعاليات عمل جولة حرة بمدينة الأسكندرية.