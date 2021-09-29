مركز البحوث والتواصل المعرفي يكشف عن قواعد معلوماته ويتيحها للباحثين

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هدَف إلى تأمين مصادر المعلومات التي تتناول القضايا المعاصرة بمختلف أنماطها

كشف مركز البحوث والتواصل المعرفي عن قواعد معلوماته وتوفيرها من مصادرها المنشورة، وتنظيمها بطريقة علمية مقننة، وتحديثها باستمرار، وإتاحتها للباحثين والمستفيدين؛ وذلك لتأمين مصادر المعلومات التي تتناول القضايا المعاصرة بمختلف أنماطها، وأهمية قواعد المعلومات لمساندة البحث العلمي في عالم اليوم.

وأعد المركز تسع قواعد للمعلومات، تأتي في مقدمتها قاعدة معلومات الصين، وتبرز أهميتها من كونها ركزت في جمع وتوثيق الأعمال المنشورة باللغة العربية أو المترجمة إليها عن الصين، والتعرف على أوعية المعلومات التي اهتمت بنشر البحوث عن الصين.

وتضم القاعدة: الكتب، والرسائل الجامعية، والبحوث المنشورة في الدوريات العلمية والثقافية، وأعمال المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية، ومباحث من كتب صادرة باللغة العربية بنصوصها الكاملة، إضافة إلى قائمة ببليوجرافية وصفية وحصرية شاملة ومقننة وفق القواعد العلمية، والأسس الفنية لما نشر عن الصين باللغة العربية.

كما يضم المركز قاعدة معلومات كورونا (كوفيد-19) التي تغطي كثيرًا من المقالات والدراسات وبعض مقاطع الفيديو (المنتقاة بعناية)، والتي قد نشرت باللغة العربية، في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، وتناولت موضوع جائحة كورونا من جوانب متعددة، وهي تشمل في تغطيتها معظم المجالات التي تتعلق بالجائحة.

وبلغ المجموع الكلي للمواد (4000) مادة، بحدود (1600) صفحة من البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات والصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، أو مقاطع فيديو منشورة على اليوتيوب؛ حيث رتبت ألفبائيًّا بحسب رؤوس الموضوعات المستخدمة (الواصفات)، وجرى توزيع الموضوعات جغرافيًّا بحسب الدول واستخلاصها بطريقة مكثفة غير مخلة بالمحتوى.

وتأتي (قاعدة معلومات الوقف) كحلقة مهمة من سلسلة حلقات قواعد المعلومات المتخصصة، وتضم القاعدة جميع الكتب، والرسائل الجامعية، والبحوث المنشورة في الدوريات العلمية والثقافية، وأعمال المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية، ومباحث من الكتب الصادرة باللغة العربية بنصوصها الكاملة، إضافة إلى قائمة ببليوجرافية حصرية شاملة ومقننة وفق القواعد العلمية لما نشر عن الوقف باللغة العربية.

وأنشأ المركز قاعدة معلومات العراق، التي تحصر ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة الورقية والإلكترونية، عن العراق، من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتضم القاعدة مواد كثيرة منشورة في كتب ودوريات وفي أوعية مسموعة ومرئية.

ومن القواعد المعلوماتية الحديثة قاعدة معلومات تركيا حديثة النشأة، التي تهتم بالشأن التركي العام، من النواحي: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وعلاقات تركيا مع جيرانها، ومع العالم، وكذلك المشكلات الداخلية في تركيا، القومية منها والمذهبية، وغيرها من الأمور التي تفيد الباحثين، وقضايا البحث العلمي.

كما أوجد المركز قاعدة معلومات أفغانستان وتضم معظم المواد المنشورة وبياناتها الوصفية، سواء كانت كتبًا مستقلة، أو دوريات علمية وثقافية، أو صحفًا يومية، أو مواقع إلكترونية، أو مواد سمعية أم بصرية في مجالها باللغة العربية، وملخصات للبحوث المنشورة باللغات: الإنجليزية، أو الفارسية، أو التركية، وتوثيقها بأسلوب علمي مقنن لسهولة الوصول إليها.

وتعد قاعدة معلومات مراكز البحوث والدراسات أول قاعدة معلومات من نوعها متخصصة في مجال مراكز البحوث والدراسات، فهي مخزن للبيانات كافة في مجالها، ويستفاد منها التعاون في مجال البحوث والتواصل المعرفي حسب أهداف المركز واهتماماته.

وتأتي قاعدة معلومات البحر الأحمر لتوفر وصولًا سريعًا وسهلًا إلى مصادر المعلومات عن البحر الأحمر، بما يخدم قضايا البحث العلمي، وإثراء معلومات الباحثين والمستفيدين، من النواحي: الجغرافية، والتاريخية، والاستراتيجية، والاقتصادية، والتنموية، وغيرها.

وختامًا تأتي قاعدة معلومات الاستشراف والدراسات المستقبلية لتضم مجموعة مصادر معلومات الاستشراف والدراسات بنصوصها الكاملة، وبياناتها الببليوجرافية الوصفية، وتنطلق نحو مشروعات بحثية تخدم أهداف المركز، وتجري مراجعة المحتوى باستمرار، وإضافة مواد جديدة إليها.

ويعمل المركز -بصفة مستمرة- على تحديث بيانات هذه القواعد، وإضافة ما يستجد من مواد جديدة إليها، وقد أنهى المركز معظم هذه القواعد، ويجري الآن استكمال الجزء المتبقي منها.