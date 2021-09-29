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ارتفع سعر الذهب، صباح اليوم الأربعاء، 29 سبتمبر 2021، بسبب تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع الدولار واستجابت أسعار الذهب في مصر، للارتفاع العالمى الطفيف وارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر بقيمة جنيه واحد وسجل 763 جنيها للجرام بعدما حقق بالأمس انخفاضا من 6 إلى 8 جنيهات .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 871 إلى 873 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 762 إلى 764 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 653 إلى 655 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6096 إلى 6112 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، بعدما تلقت دعما طفيفا من تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية فى مواجهة المخاوف المتنامية من رفع اسعار الفائدة الأمريكية، مما دفع الذهب لأعلى على استحياء كما تسبب فى رفع الدولار لذروة 10 أشهر، وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3%%، إلى مستوى 1739.43 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2%، إلى 1740.20 دولار للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.39% مقابل العملات المنافسة .

وكانت أسعار الذهب عالميا تراجعت لأدنى مستوى لها لأكثر من شهر بالأمس بعد بيانات اقتصادية أمريكية صادمة أدت إلى هبوط سعر الذهب وتحقيق خسائر كبيرة تراوحت مابين 1% إلى 1.29%

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 768.62 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,739.20 $ .

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