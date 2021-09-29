سقوط المتهم بسرقة شقق عين شمس والنيابة تحبسه

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حبست نيابة عين شمس، عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ان توصلت التحريات لقايمه بسرقة الشقق السكنية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت النيابة بإرسال التحريات حول الواقعة.

تعددت البلاغات لدى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام عاطل "مسجل خطر" بسرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب التسلق، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.