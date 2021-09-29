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«الإسكندرية» توقع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 9 جامعات وجهات ماليزية وإنجليزية وأمريكية

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«الإسكندرية» توقع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 9 جامعات وجهات ماليزية وإنجليزية وأمريكية «الإسكندرية» توقع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 9 جامعات وجهات ماليزية وإنجليزية وأمريكية

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وافق مجلس جامعة الاسكندرية، برئاسة عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، خلال جلسته مساء أمس على توقيع وتجديد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع 9 جامعات انجليزية وامريكية وماليزية ومصرية.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات، مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا في مجال الصيدلة، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ساوث هامبتون الانجليزية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة ويسترن ميتشجن الأمريكية، والموافقة على تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوردو الفرنسية، ومذكرة التفاهم المشتركة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة الإسكندرية بخصوص تمويل منح مؤسسة ساويرس للتفوق، ومذكرة التفاهم المقترحة ببن كلية السياحة والفنادق ومؤسسة Cameron Vision Trust، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومركز أبحاث البنية التحتية الذكية وشركة اوركيديا للصناعات الدوائية.

كما وافق المجلس على ترقية 19 عضو هيئة تدريس، 8 إلى وظيفة أستاذ و11 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 27 مدرس، ومنح 60 درجة دكتوراه و98 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

المصرى اليوم

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