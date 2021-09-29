"الكثيري": افتتاح مصنع اليان للصناعة بمدينة سدير وبدء تشغيله الفعلي

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة "الكثيري" عن آخر التطورات لإنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال.

وكشفت "الكثيري"، في بيان لها على موقع تداول السعودية اليوم الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لكل من مصنع شركتها التابعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال، وكذلك تدشين وافتتاح مركز تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية السعودية، تحت رعاية وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، والرئيس التنفيذي لهيئة "مدن.

وأضافت الشركة، أنه تم الانتهاء والتشغيل الفعلي لخطوط الإنتاج بالمصنع الجديد اليوم الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021.

وأوضحت "الكثيري"، أن مصنع اليان لأساليب البناء يعتبر أكثر مصنع مُنتج لتقنية البناء الحديث بالمملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1000 وحدة سكنية سنوياً، مبينة أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية عند نسبة 100% تشغيل فعلي للمصنع تبلغ 1.3 مليون متر مربع سنوياً بمعدل (ألف) وحدة سكنية سنويا.

وأشارت، إلى أنه سيتم تحقيق هذه النسبة تدريجيا خلال الثلاث سنوات التالية لسنة التشغيل بمتوسط مبيعات يصل إلي 60 مليون ريال في السنة، متوقعة الوصول لنقطة التعادل خلال السنة التالية لسنة التشغيل.

وبينت "الكثيري"، أن المصنع مُقام على أرض مساحتها 12.31 ألف مترا مربعا، وتم الحصول عليها من هيئة المدن الصناعية (مدن)، مؤكدة أن المواد المستخدمة في التقنية محلية بنسبة 100% لدعم المحتوى المحلي.

ونوهت الشركة، أن تقنية إنتاج الألواح ام دو الخرسانية متطورة ومميزه في العالم وبديلة عن طرق البناء التقليدية وتتميز بتوفير التكاليف بنسبة 25% عن البناء التقليدي، وتخفيض الوقت المستغرق في عملية البناء إلى 3 أشهر، والمرونة في تطبيق التصاميم المعمارية الحديثة، حيث يمكن استخدامها في مختلف المجالات من وحدات سكنية، ومباني تجارية ومشاريع كبرى، إذ أنها تحقق أعلى معايير الكفاءة في العزل الصوتي والحراري علماً ان هذه التقنية الإيطالية مستخدمة في جميع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم افتتاح مركز تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية السعودية وإعدادهم لاستخدام تقنية البناء الحديث تصل طاقته الاستيعابية لتأهيل عدد 100 مهندس شهرياً وبدون أي رسوم وذلك مبادرة اجتماعية من قبل شركة اليان للصناعة.

ودعت شركة اليان للصناعة كافة المهتمين بتقنيات وأنظمة البناء الحديث من (الشركات – المؤسسات – الاستشاريين – الأفراد) للتسجيل في التأهيل الذي تقوم الشركة بإعداده، وذلك لاعتمادهم في عمليات التنفيذ والإشراف على المشاريع التي سيتم إنجازها باستخدام تقنيات البناء الحديث.

وأعلنت "الكثيري"، في 8 أغسطس/ آب الماضي، عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع شركة اليان للصناعة، بعد نجاح عمليات اختبار المكائن وخطوط الإنتاج والتثبت من كافة الجوانب التشغيلية وغير التشغيلية، ونجاح عمليات اختبار معدات المصنع.

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