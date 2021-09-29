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كوريا الجنوبية: موافقة الوالدين شرط لتلقي لقاحات كورونا للأطفال
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:40 مساءً
جرائم مروعة.. قساوسة فرنسيون اعتدوا جنسيًّا على 216 ألف طفل
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:39 مساءً
ببرامج متنوعة… "وقار" تشارك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:39 مساءً
بالصور.. عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:39 مساءً
"البودكاست".. نموذج ثقافي يعزز تجربته في معرض الرياض للكتاب
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:39 مساءً
وزارة الرياضة ترفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100%
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:39 مساءً
"الربيعة" يلتقي وزير المياه والبيئة اليمني
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:39 مساءً
«شكري» يبحث مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في ليبيا وسوريا
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:33 مساءً
«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:33 مساءً
محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:33 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
واشنطن: طالبان لم تقطع العلاقات مع القاعدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:36 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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