انتحل صفة وكيل النائب العام ..تفاصيل القبض على موظف بتهمة النصب والاحتيال بالدقهلية

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كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بالدقهلية، بإنتحال صفة أحد العاملين بالهيئات القضائية وحيازة كارنيهات مزورة بإسمه منسوب صدورها لذات الجهة تتضمن شغله منصب «وكيل النائب العام»، بالإضافة إلى ممارسة نشاط إجرامى في مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنســـــوب صدورهــا للعديد من الجهات الحكومية، وتزوير العديد من الخطابات المنسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى والموجهة للعديد من الجهات الحكومية تفيد بأنه مندوب عن الهيئة للتفتيش، وإستغلال ذلك في إيهام المواطنين بقوة نفوذه المزعوم داخل تلك الجهات الحكومية، مدعياً قوة علاقاته بالعديد من المسئولين، وقدرته على إنهاء مصالحهم بتلك الجهات مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم.. كما أضافت التحريات إتخاذ المذكور من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ومقراً لتزوير المحررات الرسمية والأجهزة المستخدمة في التزوير.

عقب تقنيين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم، وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على الأجهزة المستخدمة في تزوير المحررات والمستندات «حاسب آلى لاب توب» بفحصه فنياً تبين أنه محمل ببرنامج لتعديل الصور، وكذا «صور كارنيهات منسوبة لجهات قضائية وطابعة و2 هاتف محمول وعدد من الكارنيهات والمحررات والمستندات المزورة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة والجهات الرقابية تفيد بأن المتهم المذكور مندوب عن تلك الجهة للفحص والتفتيش.

وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى، وقيامه بتزوير المحررات والمستندات بإستخدام جهاز الحاسب الآلى وطابعة الكمبيوتر المضبوطة.. وأقر بأنه تحصل على الكارنيهات المزورة من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى، وتم تحديد الأخير وتبين أنه صاحب شركة دعاية وإعلان- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وأكدت التحريات قيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.. متخذاً من مكتب الدعاية والإعلان ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 2 جهاز حاسب آلى و2 طابعة إحداهما مزودة بماسح ضوئى و2ماكينة لتقطيع وتغليف الكارنيهات وسخان حرارى و2 هاتف محمول- مبلغ مالى، وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة تبين إحتوائها على عدد من الكارنيهات منسوب صدورها إلى بعض الجهات الحكومية ومجموعة من الخطابات والتقارير المنسوب صدورها إلى إحدى المستشفيات «جميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير» ودليل أعضاء لإحدى الجمعيات العمومية خاصة بإحدى الجهات النقابية بمحافظة الدقهلية- نموذج لأكلاشيه إعتماد خاص بإحدى الوحدات المرورية، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى مستخدماً الأجهزة المضبـوطة لترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل تحصله على مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.