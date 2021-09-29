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رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد محطات وروافع الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء

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رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد محطات وروافع الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد محطات وروافع الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء

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قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بروافع الصرف الصحى الرئيسية، ومحطتي المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمحطات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع سوء الأحوال الجوية المحتملة.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن الجولة تأتى بهدف مراجعة عناصر المنظومة ومدى جاهزيتها لاستقبال تصرفات مياه الأمطار، مضيفاً أنه تم اختبار تشغيل كل رافع على حدة عن طريق مصدر تغذية كهرباء الطوارىء "مولد كهرباء الديزل"، ومراجعة أرصدة خزانات الوقود والبطاريات وطلمبات الرفع ومستوى البيارات ولوحات التحكم والمحولات، والتأكد من جاهزية مصادر الكهرباء البديلة.

كما تابع المهندس عبداللطيف بشارة، سير العمل بمحطتى معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 27 ألف/يوم و60ألف م3/يوم، لاستقبال مياه الصرف الصحي الواردة من المدينة، والتى يتم معالجتها ثلاثياً لإعادة استخدامها فى رى المزروعات والمسطحات الخضراء، حيث تم أيضاً مراجعة المنظومة واستعدادها لاستقبال المياه، وكذا الاختبار العشوائى للمياه المُنتجة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة دون تسجيل أى ملاحظات عليها.

وفى ختام الجولة، أشاد رئيس جهاز مدينة الشروق، بدور فريق العمل بمنظومة الصرف الصحي والاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكداً استمرار المراجعة الدورية بهدف سرعة التعامل فى حالات الطوارىء.

المصرى اليوم

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