السجن 3سنوات لمتهم تسبب فى إصابته جاره بعاهة مستديمة بالبساتين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة متهم بالسجن 3سنوات فى اتهامه، بتسديد طعنه لجاره خلال التشاحرة معه فى البساتين ،نتج عنها إصابته بعاهة مستدمة .صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى السنوفى وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار .

كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بمساعدة شقيقة بضرب المجنى عليه ،واستل الاول على سلاح أبيض "كذلك" ،وعند الشروع فى طعن المجنى عليه حاول الدفاع عن نفسه بإمساك السلاح الأبيض بايده مما أدى إلى أحداث اصابه بعصب اليد اليسر تسببت فى اصابه أصابعه بعجز .