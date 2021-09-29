جامعة الإسكندرية: تطعيم 16 ألف طالب ضد كورونا وتخصيص 1000 منحة دراسية بتخفيض 50%

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قال الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية الطب، أنه جرى تطعيم ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد، لافتاً أنه من المقرر الانتهاء من تطعيم كل الطلاب الجدد قبل بداية الدراسة.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية،أمس، أن الجامعة تستهدف تطعيم 90% من منتسبيها (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين) خلال شهرين، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطعيم 8 آلاف من منتسبي الجامعة خلال المرحلة الثانية من حملة التطعيمات.

ووافق المجلس على تخصيص 1000 منحة كاملة بتخفيض 50% لجميع درجات الدراسات العليا كلية التربية للطلاب الملتحقين بالدراسة فى الفصل الدراسى الأول خريف 2021، وذلك بأولوية التسجيل.