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رئيس جامعة عين شمس يبحث مع وفد من اليونسكو سبل التعاون المشترك

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رئيس جامعة عين شمس يبحث مع وفد من اليونسكو سبل التعاون المشترك رئيس جامعة عين شمس يبحث مع وفد من اليونسكو سبل التعاون المشترك

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استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفداً من منظمة اليونسكو، ضم كلا من مارى أن تيريز منسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومكتب الكتله لمصر والسودان، ودعاء حازم أبوناعم مسؤول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومكتب الكتله لمصر والسودان وآمال محمد محمد مسؤول برامج التعليم بمكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربيه ومكتب الكتله لمصر والسودان

وأشارت جامعة عين شمس في بيان الاربعاء، أن اللقاء يأتي للتنسيق للاحتفالية التي سيتم إقامتها لتكريم جامعة عين شمس بمناسبة فوزها بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021 بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمصر.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الطرفين في مجال التعليم، ومناقشة برامج تشمل تدريب معلمى المدارس، وبرامج خاصة بالمنصات الإلكترونية المختلفة واستخدام التكنولوجيا في مجالات التعليم .

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع وفدا من اليونسكو سبل التعاون

المصرى اليوم

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