مواعيد القطارات الإسباني للوجه القبلي

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تقوم السكة الحديد بتشغيل ١٤ رحلة قطار عربات اسباني من القاهرة إلى أسوان والعكس يوميا.
«المصري اليوم» تقدم للقراء جدول المواعيد وافضل المواعيد واسرعهم وهي كالتالي:
مواعيد أسوان⬅القاهرة
قطار 2011 مكيف (أسوان⬅القاهرة) (سريع)
قيام أسوان 5.15ص
يصل القاهرة 6.00م
يتوقف في ١٥ محطة
قطار 983 مكيف (أسوان⬅القاهرة)
(مراكز حتي اسيوط)
قيام أسوان 7.30ص
يصل القاهرة 9.40م
يتوقف في ٣٠ محطة
*قطار 2013 مكيف (أسوان⬅القاهرة) (سريع)
قيام أسوان 2.30م
يصل القاهرة 3.05ص
يتوقف في ١٣ محطة
قطار 1903 مكيف (أسوان⬅القاهرة)
(سريع حتي اسيوط وبعد أسيوط يقف الجيزة)
قيام أسوان 5.00م
يصل القاهرة 5.50ص
يتوقف في ١٧ محطة
*-قطار 997 مكيف (رجال الأعمال)
(أسوان⬅القاهرة) ( سريع)
قيام أسوان 8.45م
يصل القاهرة 9.50ص
يتوقف في ١٤ محطة
*قطار 89 مكيف (اسوان⬅الاسكندريه)
(مراكز حتى القاهرة وسريع من القاهرة إلى الاسكندرية)
قيام أسوان 9.05م
قيام القاهرة 11.15ص
يصل الإسكندرية 1.55م
* يتوقف في ٣٦ محطة
*- قطار 989 مكيف (العروسة)
(أسوان⬅القاهرة) (سريع)
قيام أسوان 11.00م
يصل القاهرة 11.35ص
يتوقف ١٥ محطة
# مواعيد القاهرة⬅أسوان
قطار 2010 مكيف (القاهرة⬅أسوان) (سريع)
قيام القاهرة 10.00ص
يصل أسوان 10.55م
يقف ١٤ محطة
*قطار 982 مكيف (القاهرة⬅أسوان
(سريع حتي اسيوط ومن بعد اسيوط مراكز حتى أسوان)
قيام القاهرة 12.00م
يصل أسوان 2.25ص
يتوقف٣١ محطة
*قطار 2012 مكيف (القاهرة⬅أسوان) (سريع)
قيام القاهرة 5.30م
يصل أسوان 6.30ص
يتوقف ١٥ محطة
قطار 988 مكيف (العروسة)
(القاهرة ⬅أسوان) (سريع)
قيام القاهرة 7.00م
يصل أسوان 7.50ص
يقف ١٥ محطة
قطار 88مكيف (الاسكندريه ⬅اسوان)
(سريع من الاسكندرية حتي القاهرة)
(من القاهرة إلى اسوان مراكز)
قيام الاسكندرية 5.00م
قيام القاهرة 8.00م
يصل أسوان 10.55ص
يتوقف في ٣٦ محطة