مواعيد القطارات الإسباني للوجه القبلي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السكة الحديد بتشغيل ١٤ رحلة قطار عربات اسباني من القاهرة إلى أسوان والعكس يوميا.

«المصري اليوم» تقدم للقراء جدول المواعيد وافضل المواعيد واسرعهم وهي كالتالي:

مواعيد أسوان⬅القاهرة

قطار 2011 مكيف (أسوان⬅القاهرة) (سريع)

قيام أسوان 5.15ص

يصل القاهرة 6.00م

يتوقف في ١٥ محطة

قطار 983 مكيف (أسوان⬅القاهرة)

(مراكز حتي اسيوط)

قيام أسوان 7.30ص

يصل القاهرة 9.40م

يتوقف في ٣٠ محطة

*قطار 2013 مكيف (أسوان⬅القاهرة) (سريع)

قيام أسوان 2.30م

يصل القاهرة 3.05ص

يتوقف في ١٣ محطة

قطار 1903 مكيف (أسوان⬅القاهرة)

(سريع حتي اسيوط وبعد أسيوط يقف الجيزة)

قيام أسوان 5.00م

يصل القاهرة 5.50ص

يتوقف في ١٧ محطة

*-قطار 997 مكيف (رجال الأعمال)

(أسوان⬅القاهرة) ( سريع)

قيام أسوان 8.45م

يصل القاهرة 9.50ص

يتوقف في ١٤ محطة

*قطار 89 مكيف (اسوان⬅الاسكندريه)

(مراكز حتى القاهرة وسريع من القاهرة إلى الاسكندرية)

قيام أسوان 9.05م

قيام القاهرة 11.15ص

يصل الإسكندرية 1.55م

* يتوقف في ٣٦ محطة

*- قطار 989 مكيف (العروسة)

(أسوان⬅القاهرة) (سريع)

قيام أسوان 11.00م

يصل القاهرة 11.35ص

يتوقف ١٥ محطة

# مواعيد القاهرة⬅أسوان

قطار 2010 مكيف (القاهرة⬅أسوان) (سريع)

قيام القاهرة 10.00ص

يصل أسوان 10.55م

يقف ١٤ محطة

*قطار 982 مكيف (القاهرة⬅أسوان

(سريع حتي اسيوط ومن بعد اسيوط مراكز حتى أسوان)

قيام القاهرة 12.00م

يصل أسوان 2.25ص

يتوقف٣١ محطة

*قطار 2012 مكيف (القاهرة⬅أسوان) (سريع)

قيام القاهرة 5.30م

يصل أسوان 6.30ص

يتوقف ١٥ محطة

قطار 988 مكيف (العروسة)

(القاهرة ⬅أسوان) (سريع)

قيام القاهرة 7.00م

يصل أسوان 7.50ص

يقف ١٥ محطة

قطار 88مكيف (الاسكندريه ⬅اسوان)

(سريع من الاسكندرية حتي القاهرة)

(من القاهرة إلى اسوان مراكز)

قيام الاسكندرية 5.00م

قيام القاهرة 8.00م

يصل أسوان 10.55ص

يتوقف في ٣٦ محطة