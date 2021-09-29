وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين السكة الحديد وتاليس الإسبانية العالمية

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شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تاليس الاسبانية العالمية لدراسة تنفيذ إزدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق بطول ٦٥ كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر ليشمل كامل الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذا تطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام اليكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4) مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطه منوف للتحكم في الخط بالكامل علي أن يتم التمويل من الجانب الأسباني بنظام (EPC+F).