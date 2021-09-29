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يحل الفنان صابر الرباعي ضيفا على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يتحدث «صابر» خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالديه وأشقائه، فضلا عن قصة حبه لزوجته وطريقة تربيته لأولاده. كما يستعرض مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية.

يكشف أيضا تفاصيل تعامله مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مر بها خلال مسيرته الفنية، وكذلك العديد من ذكرياته المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.