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رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف

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رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف
الاستقالات المقدمة من موظفيها زادت بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي

رفضوا التطعيم.. شركة طيران أمريكية تستعد لتسريح حوالى 600 موظف

أعلنت شركة United Airlines الثلاثاء أنها تنظر في تسريح حوالى 600 من موظفيها؛ لرفضهم تنفيذ إيعاز بالتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.

ونقلت صحيفة "هيل" عن بيان مشترك لمدير عام الشركة سكوت كيربي، ورئيسها بريت هارت: "القرار كان صعبًا للغاية؛ لكن ضمان سلامة فريقنا يقف دائمًا على رأس أولوياتنا".

ووفقًا للشركة، قدّم 99٪ من موظفيها دليلًا على التطعيم بحلول يوم الاثنين الماضي، الذي حددته الشركة كموعد نهائي لتقديم مثل هذه الشهادات، وسيتم طرد باقي الموظفين إذا لم يقدموا إعفاءات طبية من التطعيم أو ينفذوا التطعيم مع تقديم الشهادات المطلوبة.

وقالت الشركة وفق " اليوم": إن عدد الاستقالات المقدمة من موظفيها، زاد بشكل كبير بعد فرض التطعيم الإلزامي.

وذكرت الصحيفة، أن "يونايتد إيرلاينز" لا تزال شركة الطيران الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لجأت إلى إجراءات التسريح لكل من يرفض التطعيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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