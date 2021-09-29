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صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان

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صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان
الأحوال الجوية والرقابة والوضع غير المستقر وإغلاق الحدود رفعت التكلفة

صحيفة هندية: سعر الأفيون بالسوق السوداء تضاعف منذ سيطرة طالبان

قالت صحيفة The Times of India، إن سيطرة طالبان على أفغانستان، تسبّبت في ارتفاعٍ حاد بأسعار الأفيون والمخدرات الأخرى في السوق السوداء في البلاد.

ووفقاً للصحيفة، تضاعفت قيمة الأفيون في أفغانستان، ثلاث مرات منذ 15 أغسطس، عندما سيطرت طالبان على كابل.

وذكرت، أن المهرّبين يدفعون الآن لمنتجي الأفيون المحليين 100 دولار للكيلوغرام الواحد، وفي السوق السوداء في أوروبا يتجاوز سعر هذا المخدر 50 دولاراً للغرام الواحد.

وأضافت الصحيفة أن الأحوال الجوية والوضع غير المستقر في أفغانستان وإغلاق الحدود الخارجية، كانت لها تأثير في تكلفة المخدرات.

وتربط الصحيفة، وفق اليوم، زيادة هذه الأسعار بتصريح ممثل طالبان ذبيح الله مجاهد؛ في أغسطس، الذي أشار إلى أن طالبان تعتزم، بدعم دولي، البدء بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في البلاد.

ودفع ذلك تجار المخدرات في أفغانستان، إلى توخي الحيطة وشراء كميات أكبر من الأفيون، مما زاد الطلب عليه، وأدى إلى زيادة أسعاره المحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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