رئيس جامعة الإسكندرية: الدراسة حضوريا.. وتطعيم الطلاب المستجدين إلزاميا (صور)

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استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، خطة تطعيم كافة منتسبي الجامعة من مختلف القطاعات بلقاح كورونا مع بداية العام الدراسى الجديد، وأن الطلاب الجدد سيكونون أول من يتلقوا اللقاح بشكل إلزامي أثناء الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية والمشاركين في الأنشطة الجامعية المتنوعة، مؤكداً أنه سيتم ربط الحصول على الإيميل الجامعي للطلاب بتلقى لقاح كورونا، خاصة وأن الجامعة توفر اللقاحات مجانا للطلاب داخل الحرم الجامعى.

وحسم رئيس الجامعة الجدل حول نظام الدراسة العام الجامعى الجديد 2021/2022، قائلاً أن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل 9 أكتوبر حضورياً بجميع الكليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد بين الطلاب في المدرجات، لحماية جميع منتسبى الجامعة، وفيما يخص الكليات ذات الكثافة الكبيرة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الكثافات داخل الحرم الجامعي وداخل قاعات المحاضرات، ولفت أنه يجرى الآن دراسة إصدار تطبيق إصدار الكارت الذكي لطلاب الجامعة Green pass وهو بمثابة بطاقة تظهر بيانات الحالة الصحية لحامله، مثل تلقيه لقاح فيروس كورونا، أو خلو حامله من العدوى.

وشدد على ان الجامعة حريصة على دعم الطلاب غير القادرين بهدف تحقيق الرعاية الاجتماعية لهم، وحل المشكلات التي تواجههم، وتحول دون الإستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو المادية، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، ووافق على تشكيل لجنة لدراسة الحالات التي تحتاج لتقديم الدعم ومساعدتهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

وقال الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ان قطاع الدراسات العليا والبحوث سيشهد ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس والعلاقات الثقافية خلال الفترة القادمة تسهيلاً للإجراءات وتوفيراً للوقت والجهد، ودعا وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث أن يعملوا على إزالة أي صعوبات أو معوقات تواجه طلاب الدراسات العليا بالكليات وأن تكون أبوابهم مفتوحة دائما أمام الطلاب لتلقى استفساراتهم أو شكواهم ومقترحاتهم.

رئيس جامعة الاسكندرية يحسم الجدل: الدراسة العام الجديد "حضورى" .. وتطعيم الطلاب المستجدين الزامى (صور)

رئيس جامعة الاسكندرية يحسم الجدل: الدراسة العام الجديد "حضورى" .. وتطعيم الطلاب المستجدين الزامى (صور)