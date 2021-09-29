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جامعة عين شمس: مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط تحصل على اعتماد معامل Arcif

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جامعة عين شمس: مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط تحصل على اعتماد معامل Arcif جامعة عين شمس: مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط تحصل على اعتماد معامل Arcif

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية و الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز حققت مجلة بحوث الشرق الأوسط معايير اعتماد معامل Arcif المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها(32) معيارا ، للعام الثالث على التوالي.

وكان مركز بحوث الشرق الأوسط قد انشئ في12 فبراير1967 بناء على قرار من مجلس جامعة عين شمس، وقد أصبح اسم المركز منذ عام 1999م مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية. بهدف إعطاء المركز جزءًا من اهتماماته لاستشراف المستقبل.

جدير بالذكر أن مجله الشرق الأوسط قد تأسست منذ عام 1974 وتحمل المجلة الترتيب 12 على المستوي العربي من 5100 مجلة.

المصرى اليوم

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