«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم القرصنة في مجال البرمجيات والبث الفضائى

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أكدت معلومات وتحريات قسم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمديرية أمن الدقهلية قيام (عامل مقيم بطلخا في الدقهلية) بإنشاء شبكة بث هوائى بمنزله وتثبيت وحدة البث الهوائى أعلى سطح عقار «مستأجر»، لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح من الجهات المختصة عن طريق إستقبالها من القمر الصناعى، وإعادة تشفيرها بترقيم خاص عبر ترددات وربطها بأجهزة الريسيفر المعدة لتوزيعها على المشتركين نظير مبالغ مالية والإنتفاع بدون وجه حق عن طريق وسائل تقنية المعلومات بالبث المسموع والمرئى لعملائه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامى، وتم ضبط مكونات وحدة البث الهوائى منها أجهزة ريسيفر وراوتر إنترنت و

3 سويتش للإتصال بالإنترنت وجهاز إنكودر لتجميع القنوات وتخليق التردد ووحدة كمبيوتر محمل عليها برامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المختلفة و3 قطع إشارة LNB و2 مشترك كهربائى وشاشة تليفزيون وعدد من أجهزة إستقبال وتخليق الترددات وتوليد الشفرات و4 «أنتنا» خاصة بأجهزة الريسيفرات لتوصيلها بالإنترنت الهوائى وجهاز دافع إشارة لبث الترددات ملحق به أنتنا وجهاز باور.

بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بإنشاء شبكة بث هوائى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتوزيع التردد على عملائه نظير مبالغ مالية.،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وكذا جرائم القرصنة في مجال البرمجيات والبث الفضائى.