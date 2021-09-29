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عقب مداخلة تليفزيونية ..«الداخلية» تؤمن تنفيذ قرارات الإزالة لتعديات على منافع الرى بأسيوط

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عقب مداخلة تليفزيونية ..«الداخلية» تؤمن تنفيذ قرارات الإزالة لتعديات على منافع الرى بأسيوط عقب مداخلة تليفزيونية ..«الداخلية» تؤمن تنفيذ قرارات الإزالة لتعديات على منافع الرى بأسيوط

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أعلنت وزارة الداخلية جهودها في تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على منافع الرى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن شكوى (أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيونية، والتى يتضرر فيها من ( أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى على منافع الرى المجاورة للأرض الزراعية ملكه» .
وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكوى في حقه صادر ضدهد 2 قرار إزالة تعديات على منافع الرى، وأن والد الشاكى صادر ضده قرار إزالة تعدى على منافع الرى» .
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات قامت مديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى والجهات المعنية، وتم تنفيذ قرارات إزالة التعديات
، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية«

المصرى اليوم

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