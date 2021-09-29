أخبار عاجلة

"المدني" ينبه لتوقعات مطرية على 4 محافظات بالرياض ويناشد الحيطة -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم -
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة -
"تربية" جامعة الإمام تحتفل باليوم العالمي للمعلم -
خالد الفيصل يفتتح الدورة الـ3 لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الكتاب -
المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -
سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي -
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم -
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية -
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

Print
‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة ‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
حثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال

‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة العربية بطائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي؛ مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة

السفير الصيني لدى السعودية يجرب الكبدة في مطعم محلي

السفير الصيني لدى السعودية يجرب الكبدة في مطعم محلي

وزيرة الصحة: ربط إلكتروني مع السعودية لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم

وزيرة الصحة: ربط إلكتروني مع السعودية لإتاحة معلومات المسافرين للمملكة والتأكد من تطعيمهم

بـ 3000 ميجاوات .. محمد شاكر يكشف تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية

بـ 3000 ميجاوات .. محمد شاكر يكشف تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية