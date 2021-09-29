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شاهد.. اختتام بطولة مكافحة المخدرات بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة

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محاضرة توعوية عن أضرار المؤثرات العقلية ضمن احتفالات اليوم الوطني

شاهد.. اختتام بطولة مكافحة المخدرات بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة

نظّمت مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرّمة، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، برنامجاً تثقيفياً للأحداث بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ ٩١، حيث تضمن البرنامج تقديم محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة هذه الآفة.

وأقيمت بطولة رياضية تحت مسمى (بطولة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرّمة)، وتمّ تسليم الكأس والجوائز للفائزين من الأبناء الأحداث بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة فهد بن رقوش، ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرّمة العميد فهد الحماد.

تأتي هذه المبادرة ضمن تعاون الجهات المختصة لتعزيز جانب الشراكات والمبادرات، في إطار المسؤولية المجتمعية وبما يعود بالنفع والفائدة على الوطن وأبنائه.

شاهد.. اختتام بطولة مكافحة المخدرات بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة

شاهد.. اختتام بطولة مكافحة المخدرات بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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