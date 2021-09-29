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بسبب عطل في المكابح ..«الداخلية» تكشف ملابسات اصطدام ميكروباص بسيدتين في الشرقية

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بسبب عطل في المكابح ..«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اصطدام ميكروباص بسيدتين في الشرقية بسبب عطل في المكابح ..«الداخلية» تكشف ملابسات اصطدام ميكروباص بسيدتين في الشرقية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إنحراف سيارة ميكروباص وإصطدامها بسيدتين بالشرقية

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إنحراف سيارة «ميكروباص» وإصطدامها بسيدتين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية»
وأضافت: «بالفحص تم تحديد السيارة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سيارة ميكروباص قيادة (سائق – مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان)، وإصطدامها بكلاً من ( ربة منزل، نجلتها – مقيمتان بذات الدائرة) أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة، ونتج عن ذلك إصابهما بكسور وسحاجات، وتم نقلهم للمستشفى بمعرفة السائق لتلقى العلاج»
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى إنحرافها والإصطدام بهما، ولم يتمكن من مفاداتهما.. وبسؤال كلاً من (نجل الأولى، وزوج شقيقة الأولى) أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً في الحادث، وأنهما لم يقوما بتحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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