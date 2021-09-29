شركة مياه البحر الأحمر تنتهي من أعمال إصلاح خط مياه شارع الشيراتون

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أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر انتهاء أعمال صيانة وإصلاح خط المياه الرئيسي بشارع الشيراتون حيث تعرض الخط لكسر مفاجئ.

وفور ورود البلاغ انتقلت على الفور فرق الصيانة ومعدات الشركة لسحب تجمعات المياه بطريق الشيراتون والقيام بأعمال صيانة الخط وجه رئيس الشركة فريق الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح.

كان خط مياه الشرب الرئيسي، اليوم الثلاثاء، بشارع الشيراتون، الغردقة قد تعرض، للكسر المفاجئ، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة بالمياه بالشارع، وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وشهد شارع الشيراتون تواجد مروري لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطلها.

كان مسؤولو شركة مياه الشرب بالغردقة قد تلقوا أخطار حدوث كسر مفاجئ لخط المياه بشارع الشيراتون، أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه للشارع.