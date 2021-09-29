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مجلس جامعة حائل يُقر تطوير برنامج الهندسة المعمارية ويتخذ عدة قرارات

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مجلس جامعة حائل يُقر تطوير برنامج الهندسة المعمارية ويتخذ عدة قرارات مجلس جامعة حائل يُقر تطوير برنامج الهندسة المعمارية ويتخذ عدة قرارات
وافق على تعيين عدد من المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس

مجلس جامعة حائل يُقر تطوير برنامج الهندسة المعمارية ويتخذ عدة قرارات

أقر مجلس جامعة حائل في جلسته الثانية للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور راشد بن مسلط الشريف، تطوير برنامج الهندسة المعمارية بكلية الهندسة؛ فيما أقر المجلس تشكيل مجلس عمادة البحث العلمي، وعددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون المبتعثين.

ووافق على تعيين عدد من مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس على وظيفة "أستاذ مساعد".

وحضر المجلس عن بُعد، الأمينُ العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وذك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وقدم "الشريف" التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١، كما قدّم شكره وتقديره للجميع على ما بذلوه من جهود متميزة من خلال مشاركتهم في العديد من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني، وما تناولته من موضوعات تعزز وترسخ مفاهيم المواطنة وقيمها.

وأشاد بالدور الكبير الذي سيحققه برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يهدف إلى استثمار قدرات أبناء الوطن، من أجل مشاركتهم في البناء والتنمية؛ وإعدادهم للمستقبل وتأهيلهم لسوق العمل محليًّا وعالميًّا.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال، أمين عام مجلس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو، أن المجلس ناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على قائمة الأعمال التي اشتملت على الموافقة على تعيين عدد من مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس على وظيفة أستاذ مساعد، كما أقر مجلس الجامعة تشكيل مجلس عمادة البحث العلمي، وكذلك ‏تطوير برنامج الهندسة المعمارية، بالإضافة إلى إقرار عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المبتعثين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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