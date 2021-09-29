تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(384) شاحنة وشملت حركة الواردات (10000) طن بضائع و(102) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(282) شاحنة.

واستعد ميناء سفاجا اليوم الاربعاء لاستقبال السفينة Gasmina وعلى متنها 9300 طن كبريت قادمة من السعودية بينما تغادر ثلاث سفن وهى الحرية ،الحرية2 ،دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل.

كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان .

