أبو الغيط يتفقد جناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو دبي 2020

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تفقد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جناح الجامعة في معرض إكسبو 2020 دبي قبيل افتتاحه رسميا في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي- سيملس الشرق الأوسط 2021.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، والمفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020، أن الأمين العام تنقل بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً اعجابه ببساطة وملاءمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.

وأوضح زكي أن جناح الجامعة العربية، الدي تم اعداده تحت شعار «الف مفتاح ومفتاح»، يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والاستقرار والتنمية.

و أوضح السفير زكي بأن الأمين العام أعرب عن اعجابه بفكرة اعداد واجهة الجناح من مجموعة من 'الوجوه العربية' من مختلف المجتمعات والاصول بما يعكس التنوع الكبير الذي تتسم به التركيبات السكانية في العالم العربي مشيرا إلى أن تنفيذ الفكرة أضفي بعداً انسانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا على جناح الجامعة وأكسبه تميزاً يضاف إلى تميز موقعه الفريد داخل المعرض.

وأضاف أن الأمين العام عاين بعض ما تعرضه النوافذ «المفاتيح» العشرة للجناح، والتي تعرف الزائر بشكل مبسط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها ومقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.

و أوضح أن مشاركة جامعة الدول العربية في اكسبو دبي، وهي الاولي من نوعها بهذا الحجم، لا تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر ويتوافق مضمونه مع محاور معرض إكسبو دبي والتي تركز على موضوعات الابتكار والشباب والمرأة.

واختتم السفير زكي تصريحه مشيراً إلى اعراب الأمين العام عن امتنانه للدعم الذي تلقته الجامعة من دولة الامارات ومن إدارة إكسبو دبي 2020 والذي مكن الجناح من الخروج بالشكل المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه على جهود فريق الامانة العامة على جهودهم الكبيرة طيلة اربع سنوات والتي تكللت بتقديم الجناح بشكل مبتكر وحداثي.