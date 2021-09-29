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«زراعة الإسكندرية» تبحث التأمين على «محاصيل الشتاء» المتضررة من النوات (صور وفيديو)

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«زراعة الإسكندرية» تبحث التأمين على «محاصيل الشتاء» المتضررة من النوات (صور وفيديو) «زراعة الإسكندرية» تبحث التأمين على «محاصيل الشتاء» المتضررة من النوات (صور وفيديو)

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ناقش مجلس الإعلام الريفى، التابع لمديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الاسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، مدير مديرية الزراعة، رئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بمزارعى برج العرب والعامرية خلال اجتماعه مساء أمس، خاصة مع بدء دخول فصل الشتاء.

واستمع «صالح» إلى مطالب المزارعين خلال الجلسة، التي حضرها المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعي، أمين سر المجلس، والمهندس عادل البدري المدير التنفيذي لمركز الدعم الاعلامي، حيث تم مناقشة الشكاوى التي تتمثل في مشكلة التقاوي الزراعية في منطقة ابيس، واحتياج المزارعين في ابيس والعامرية إلى اصناف ماشية عالية الانتاجيه، فضلاً عن بحث شكاوى تغذية المواشي في ابيس وبرج العرب.

وقال «صالح»، أنه سيتم بحث شكاوى مزارعي ابيس التي تتعلق باحتياجهم إلى شركه تأمين خاصة على المزروعات من المحاصيل الشتوية والتى تتأثر بشكل كبير بسبب النوات الشتوية التي تؤثر بشكل سلبي عليها ومن ثم على الانتاجية، واحتياج مزارعي العامريه لمزيد من التطعيمات للماشية، مشيرا إلى أنه سيتم التدخل لحل مشكله فرع رى 19 غربانيات برج العرب، فضلا عن عقد دورات توعوية للمزارعين للتمييز بين المبيدات الزراعية السليمة والمغشوشه، خاصة في ابيس والعامرية.

كما ناقش الاجتماع خطة الاعلام الريفي خلال شهر أكتوبر المقبل، واستعرض إنجازات الإعلام الريفي خلال شهر سبتمبر الجارى، وأهم المشكلات التي استطلعها الإعلام الريفي خلال القوافل المختلفة في شهر سبتمبر، والإجراءات المتخذة لحلها والخطط المزمع تنفيذها الشهر المقبل.

رصد شكاوى المزارعين وأعد الاجتماع، الدكتورة صافيناز محمود مسؤول الإعلام الريفي، والمهندسة هبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.

«المصرى اليوم» تشارك في اجتماع مجلس الاعلام الريفى:

"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)
"زراعة الإسكندرية" تبحث التأمين على "محاصيل الشتاء" المتضررة من النوات وإيجاد أصناف ماشية عالية الإنتاجية (صور)

المصرى اليوم

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