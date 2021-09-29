وفد أكاديمي أمريكي يزور جامعة العلمين لبحث إنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين (صور)

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استقبل عصام الكردى رئيس جامعة العلمين، وفداُ من جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور دونالد هامبسون نائب الرئيس المساعد للشؤون الدولية بالجامعة، الأربعاء.

وفى بداية اللقاء رحب «الكردى» بالوفد، وتم تقديم شرحاً عن الجامعة وكلياتها وبرامجها والخدمات التي تقدمها لطلابها وكذلك اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الجامعة سواء على المستوى المحلى أو الدولى،كما تم عمل جولة للوفد لزيارة المعامل والقاعات الدراسية بالجامعة ومبانيها.

بدوره وجه دونالد هيمبسون، الشكر للجامعة وإدارتها على حسن الاستقبال والشرح الوافى عن الجامعة، مشيداً بمباني الجامعة والبرامج المتميزة التي تقدمها لطلابها، مؤكداً على حرص جامعة فيرجينيا تك على التعاون مع جامعة العلمين الدولية في شتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

وتناول اللقاء أيضا مناقشة دراسة إنشاء برامج ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين لتعزيز التعلم والتطوير وكذلك مبادرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للتميز للمعلمين .

حضر اللقاء الدكتورة جيهان جويفل مستشار رئيس الجامعة للتدويل والتعاون الدولى ،وعمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة ،والدكتور خالد حسونة المدير المساعد لمبادرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز تطوير المناهج للبحث الدولي والتعليم والتنمية ( CIRED)، والدكتور كاثرين املينك نائب رئيس جامعة مساعد لابتكارات أنظمة التعلم، والدكتور جيل سيبل نائب رئيس جامعة مساعد للتعليم الجامعى وأستاذ العلوم البيولوجية، والدكتور مارى أليس باركسدالم أستاذ مساعد بكلية التربية .