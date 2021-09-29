حريق هائل بمطعم شهير بكورنيش الإسكندرية.. والأمن يدفع بـ12 سيارة إطفاء (صور)

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اندلع حريق هائل صباح اليوم الأربعاء، بمطعم «لاتينو» بمنطقة جليم كورنيش الإسكندرية، فيما دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد ١٢ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي أدى لتوقف المرور بطريق الكورنيش.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق هائل في منطقة المطاعم والأندية بجليم، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بصحبة سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين نشوب حريق هائل بمطعم وكافيه لاتينو، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء في محاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المنطقة التي يتواجد بها عدد من المطاعم وأندية النقابات وسط انتشار كثيف للدخان، وتوقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

حريق هائل بمطعم شهير بكورنيش الإسكندرية