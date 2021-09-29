أخبار عاجلة

"المدني" ينبه لتوقعات مطرية على 4 محافظات بالرياض ويناشد الحيطة -
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدة جرائم -
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11555.53 نقطة -
"تربية" جامعة الإمام تحتفل باليوم العالمي للمعلم -
خالد الفيصل يفتتح الدورة الـ3 لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الكتاب -
المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -
سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي -
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم -
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية -
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تخصيص 372 ألف جنيه لدعم 75 ناديا شعبيا في الإسكندرية

Print
تخصيص 372 ألف جنيه لدعم 75 ناديا شعبيا في الإسكندرية تخصيص 372 ألف جنيه لدعم 75 ناديا شعبيا في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندريه، على تخصيص دعم مادي لرفع كفاءة والنهوض بعدد من الاندية الشعبية في المحافظة.

وقالت «صفاء»، إنه جرى تخصيص مبلغ 372 ألف جنيه، لدهم 75 ناديا شعبيا، بعدد من الإدارات الفرعية، وذلك إيمانا من المديرية بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به تلك الأنديه، حيث أنها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتخدم عدد كبير من كافه الفئات العمرية.

وأوضحت أن الدعم جاء بهدف تفعيل الاهتمام بالأندية الشعبيه، باعتبارها المحك الأساسي القاعده الشعبيه العريضة لتفريغ الابطال ذو المستويات العالية في مختلف المراحل السنية ومختلف المستويات الرياضية والفنيه والثقافيه والاجتماعيه.

ولفتت إلى أن هذه الموافقة جاءت بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شكري» يبحث مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في ليبيا وسوريا

«شكري» يبحث مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في ليبيا وسوريا

«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

«المصرية الصينية» تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية

محافظ بورسعيد يستطلع آراء المواطنين حول المشروعات التنموية

محافظ الغربية يُكرّم 48 من أسر شهداء الجيش والشرطة ضمن احتفالات أكتوبر

محافظ الغربية يُكرّم 48 من أسر شهداء الجيش والشرطة ضمن احتفالات أكتوبر