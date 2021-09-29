تخصيص 372 ألف جنيه لدعم 75 ناديا شعبيا في الإسكندرية

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وافقت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندريه، على تخصيص دعم مادي لرفع كفاءة والنهوض بعدد من الاندية الشعبية في المحافظة.

وقالت «صفاء»، إنه جرى تخصيص مبلغ 372 ألف جنيه، لدهم 75 ناديا شعبيا، بعدد من الإدارات الفرعية، وذلك إيمانا من المديرية بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به تلك الأنديه، حيث أنها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتخدم عدد كبير من كافه الفئات العمرية.

وأوضحت أن الدعم جاء بهدف تفعيل الاهتمام بالأندية الشعبيه، باعتبارها المحك الأساسي القاعده الشعبيه العريضة لتفريغ الابطال ذو المستويات العالية في مختلف المراحل السنية ومختلف المستويات الرياضية والفنيه والثقافيه والاجتماعيه.

ولفتت إلى أن هذه الموافقة جاءت بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.