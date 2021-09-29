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عبد القادر مديرًا عامًا لمديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء

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عبد القادر مديرًا عامًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عبد القادر مديرًا عامًا لمديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء

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أصدر الدكتور على مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، قرارًا بندب سامي عبدالقادر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، للعمل مديرًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، خلفًا لعلاء الدين سمري، الذي بلغ سن المعاش، على أن يتم استلام العمل اعتبارًا من غدا الخميس.

كما تضمن القرار إسناد مهام مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لوكيل المديرية.

وبتاريخ الاول من اكتوبر يبلغ علاء الدين سمري، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء السن القانونية للمعاش، حيث تولي المديرية قبل 9 اشهر خلفا لفتحي راشد، وكيل الوزارة انذاك بعد بلوغه سن المعاش.

المصرى اليوم

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