★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصاعدت الأحداث بصورة سريعة داخل أروقة نادي الزمالك، بعدما فاجأ لاعبو الفريق الكروي الأول، الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برفضهم خوض المران، رغم حضورهم لمقر النادي في ميت عقبة، بسبب عدم حصولهم على بقية مستحقاتهم عن الموسم المنقضي فضلاً عن المكافآت التي لم يحصلوا عليها.

وحاول باتريس كارتيرون، وجهازه المعاون، إقناع اللاعبين، بخوض المران، وبعدها يتم الحديث في هذا الشأن مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بحل تلك الإشكالية، وتحديد وقت محدد وقاطع لصرف جميع المستحقات المتأخرة، إلا أن محاولات كارتيرون وجهازه المعاون باءت جميعها بالفشل، بعدما أكد اللاعبون لمديرهم الفني، أنهم حصلوا على أكثر من موعد ولم يتم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها من قبل، وغادر بعد ذلك اللاعبون إلى منازلهم بعد تمسكهم بخوض المران.

ويستعد الزمالك، لمواجهة فريق توسكر الكيني، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، والمقررة يوم 16 من أكتوبر الجاري.

وأبلغ اللاعبون، مديرهم الفني، أنهم سينتظرون 72 ساعة جديدة من أجل الحصول على مستحقاتهم كاملة قبل اتخاذهم إجراءات تصعيدية رافضين الكشف عنها.

وعقد باتريس كارتيرون، جلسة مع عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وطالبهم بضرورة حسم تلك الإشكالية، وسرعة صرف المستحقات المتأخرة خلال الأسبوع الجاري، لتفادي تشتيت أذهان اللاعبين.

وقال كارتيرون لأعضاء اللجنة: «المشكلة لازم تتحل لأن عندنا مباراة في أفريقيا».

وينتظر أن تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل السعي لصرف مستحقات اللاعبين في أسرع وقت لتفادي تفاقم تلك الأزمة.