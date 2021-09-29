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سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
أميرة سعيد الممنوعة من الغناء تغني لأم كلثوم .. اسمع صوتها وقول رأيك
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:23 مساءً
خطأ تقني يكلف المليارات
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:19 مساءً
5 جنية زيادة على أسعار حلاوة المولد .. علب المجمعات الاستهلاكية «مغلفة ومشكلة»
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق شهادة الجدارات الفنية لخريجي التعليم التكنولوجي
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
«جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
طلعت يوسف يوافق على رحيل لاعب الإسماعيلي إلى الدوري الكويتي
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
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تابوت فرعوني يحمل رسالة إلى العالم عن مصر في إكسبو 2020 دبي..ما سره؟
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الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:05 صباحاً
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