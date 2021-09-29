أخبار عاجلة

سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي -
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم -
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية -
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار -
أميرة سعيد الممنوعة من الغناء تغني لأم كلثوم .. اسمع صوتها وقول رأيك -
خطأ تقني يكلف المليارات -
5 جنية زيادة على أسعار حلاوة المولد .. علب المجمعات الاستهلاكية «مغلفة ومشكلة» -
«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق شهادة الجدارات الفنية لخريجي التعليم التكنولوجي -
«جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا -
طلعت يوسف يوافق على رحيل لاعب الإسماعيلي إلى الدوري الكويتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة

Print
اليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة اليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة
كان قد تنافس على المنصب أربعة مرشحين من بينهم امرأتان

اليابان.. انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم والحكومة

انتخب الحزب الحاكم في اليابان، الأربعاء، وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ رئيساً له ومن ثم رئيساً مقبلاً للحكومة.

وفاز "كيشيدا"؛ اليوم الأربعاء، بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلُف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوجا؛ في غضون أيام.

ووفق "الفرنسية" تنافس على المنصب أربعة مرشحين، من بينهم امرأتان، حيث كانت ترغب وزيرة الداخلية السابقة المحافظة القوية سناي تاكايشي؛ والوزيرة السابقة الأكثر ليبرالية للمساواة بين الجنسين، سيكو نودا؛ أن تصبح أي منهما أول امرأة تشغل منصب رئيس في اليابان.

وتنافست المرأتان ضد تارو كونو؛ وزير حملة التطعيم ضد ، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا؛ الذي حسم المنصب لمصلحته.

ويخلف "كيشيدا"؛ يوشيهيدي سوجا؛ الذي تنحى بشكل أساسي بسبب تعامله مع فيروس كورونا والقرار الذي لم يحظ بشعبية بمضيه قدماً في استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

"المصري اليوم" ترصد أزمة تكدس الحاويات بميناء السخنة وانتهاءها ..والحكومة تبدأ في انشاء 3 ارصفة جديدة

"المصري اليوم" ترصد أزمة تكدس الحاويات بميناء السخنة وانتهاءها ..والحكومة تبدأ في انشاء 3 ارصفة جديدة

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا