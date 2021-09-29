أخبار عاجلة

سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي -
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم -
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية -
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار -
أميرة سعيد الممنوعة من الغناء تغني لأم كلثوم .. اسمع صوتها وقول رأيك -
خطأ تقني يكلف المليارات -
5 جنية زيادة على أسعار حلاوة المولد .. علب المجمعات الاستهلاكية «مغلفة ومشكلة» -
«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق شهادة الجدارات الفنية لخريجي التعليم التكنولوجي -
«جنة هنا» على مسرح الطليعة ضمن فعاليات «المهرجان القومي» غدا -
طلعت يوسف يوافق على رحيل لاعب الإسماعيلي إلى الدوري الكويتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القبة السماوية": سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في أكتوبر

Print
"القبة السماوية": سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في أكتوبر "القبة السماوية": سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في أكتوبر
المركز كشف في بيان عن أفضل فترة لمشاهدتها.. ويؤكد: من 20 إلى 500 شهاب

كشف مركز القبة السماوية الفلكي في ، أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظواهر فلكية مميزة في شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "في الفترة ما بين 6 و10 أكتوبر المقبل سيشهد سكان الأرض ذروة نشاط ظاهرة تساقط شهب Draconids في السماء، وأفضل فترة لمشاهدة هذه الشهب من الأرض ستكون مساء يوم 8 أكتوبر منذ غروب الشمس حتى منتصف الليل.. كل ساعة في هذه الفترة سيتمكن الناس من رؤية ما بين 20 إلى 500 شهاب".

وأضاف البيان "شهب Draconids بطيئة الحركة وضاربة إلى الحمرة، وهذا ما يميزها عن بقية الشهب التي تظهر في السماء، وفي فترة ظهورها هذا العام سيكون القمر في مرحلة الهلال المتزايد ولن يعيق نوره عملية مراقبة الشهب".

وأشار البيان، وفق روسيا اليوم، إلى أن سكان الأرض سيتمكّنون أيضاً من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الجباريات في السماء في الفترة ما بين 2 أكتوبر و7 نوفمبر القادمين، وأن ذروة تساقط هذه الشهب في السماء ستكون في الـ 22 من أكتوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين

قوات جزائرية خاصة في روسيا .. تدريبات لأول مرة

قوات جزائرية خاصة في روسيا .. تدريبات لأول مرة

روسيا .. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء

روسيا .. 64 عاما على تدشين غزو الفضاء

انقلاب مدرعة جراء اصطدامها بمنظومة صواريخ "تونغوسكا" في روسيا

انقلاب مدرعة جراء اصطدامها بمنظومة صواريخ "تونغوسكا" في روسيا