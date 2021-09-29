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"عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعاً

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"عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعاً "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعاً
بجانب احتوائه على مركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل

أفادت دراسة طبية حديثة بوجود مشروب فاكهة طبيعي يمكن صنعه في المنزل يساعد على تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي أو العظمي.

وذكرت الدراسة أن عصير فاكهة الأناناس يعد بمنزلة ترياق لالتهاب المفاصل، حيث أظهر عددٌ من الدراسات أنه يمكن أن يعكس الالتهاب.

ويعد الأناناس مصدراً جيداً لفيتامين C وإنزيم البروميلين، والذي ثبت أنه يقلل الألم والتورم في التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير البروميلين المضاد للالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعملان على عكس الالتهاب، حيث استُخدمت مشتقات الإنزيم في المكملات الغذائية لعلاج الالتهابات الحادة والإصابات الرياضية.

ومن بين الطرق المختلفة لتعزيز الاستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل، تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره، حيث ثبت أنه أكثر فائدة من تناوله في المكملات الغذائية، وفق سكاي نيوز عربية.

ويمكن أن تساعد المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس أيضاً على تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام.

وثبت أيضاً أن هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.

يُذكر أن دراسة علمية عام 2006 حللت الدراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل، وأفادت بأن البروميلين أكثر فعالية من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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