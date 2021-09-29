حملات مكثفة للنظافة بمركز ومدينة الرياض

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شهد مركز ومدينة الرياض ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ جمال يونس رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج، وقص وتهذيب الأشجار.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف بطريق الضبعه، وإنشاء ملعب الرياض بالضبعة، بالإضافة إلى إزالة الإعلانات الغير مرخصة بالأعمدة.

ومدينة الرياض

ومدينة الرياض

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