وكيل أعمال ميسي السابق: كنا نظن أنه سيعتزل في برشلونة

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تحدث هوراسيو جاجيولي أول وكيل أعمال للأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، إن رحيله عن البارسا كان محزنا للغاية.

وقال هوراسيو في تصريحات لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة الحياة: «تفأجنا برحيل ميسي، ويوم رحيله كان محزنا ولم نتخيل رحيله بهذة الطريقة، وكنا نظن أنه سيعتزل في برشلونة».

وأضاف: «واقعة المنديل بانضمامه لبرشلونة تاريخية، وتلقيت العديد من العروض، ولكنني احتفظ به في أحد بنوك أندورا ويستحق التواجد في متحف برشلونة».

وتابع: «لم أهدد بنقل ميسي لريال مدريد، ولكني أبلغت برشلونة بأن المماطلة في ضمه ستدفعني لعرضه على أندية أخرى، ومن هنا تم التوقيع على الاتفاق على المنديل».