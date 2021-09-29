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شوشة : نستهدف توطين 3.5 مليون مواطن بسيناء من خلال التجمعات التنموية

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شوشة : نستهدف توطين 3.5 مليون مواطن بسيناء من خلال التجمعات التنموية شوشة : نستهدف توطين 3.5 مليون مواطن بسيناء من خلال التجمعات التنموية

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أن الدولة تستهدف توطين 3.5 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية بوسط سيناء من خلال التجمعات التنموية.

وأشار المحافظ في تصريح له، إلى أقامة 11 تجمعًا تنمويًا متكاملًا في منطقة وسط سيناء وهي«النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد» بمركز نخل و«الخفجة، خشم الجاد، أم مفروث، الدفيف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد» بمركز الحسنة، بتكلفة بلغت نحو 4 مليار و57 مليون جنيه..

ولفت المحافظ إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية .

أوضح المحافظ، إلى أنه سيتم طرح التجمعات التنموية على المواطنين بشمال سيناء وباقي المحافظات، بحيث يحصل المواطن على منزل و5 أفدنه شاملة شبكات الري،، حيث أن توجيهات السيد الرئيس بتوسيع قاعدة الاستفادة من التجمعات التنموية بوسط سيناء.

المصرى اليوم

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