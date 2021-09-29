دمايطة يطالبون عصام الحضري إنقاذ ناديهم

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انتقد عدد من أهالي دمياط تجاهل عصام الحضري حارس المرمي السابق للمنتخب الوطني وابن المحافظة الأزمة الحالية التي يواجهها نادي دمياط، والتي ألقت به في دوري الدرجة الثالثة، وعدم تدخله لإنقاذ النادي من خلال اختيار عدد من الأشخاص القادرين على إدارة النادي وإخراجه من أزمته المالية وخلق موارد من خلال إدارة الأصول والفكر الاستثماري .

قال أحمد الألفي مؤسس رابطة إنقاذ نادي دمياط «للمصري اليوم» جاء الوقت ليقوم عصام الحضري بواجبه نحو بلده التي قدمت له الكثير واحتضنت بداياته حتي أصبح واحد من أكبر وأبرز حراس المرمي في إفريقيا، حتي أصبح واحدا من تشكيل المنتخب الوطني الحالي، كما طالبه بالتدخل لاختيار مجموعة من الأشخاص البارزين وأبناء النادي المقيمين داخل وخارج المحافظة لخوض الانتخابات المقبلة والمقرر بداية فعالياتها بمرحلة فتح باب الترشيح 2 أكتوبر المقبل تمهيدا لإجراء الانتخابات 20 نوفمبر القادم .

وشدد الألفي على ضرورة بذل الحضري مزيد من الجهد لإنقاذ فريق دمياط من أزمته الحالية والتي عجزت مجالس إدارته عن اتخاذ إجراءات تنقذ الفريق من الهبوط لدوري المظاليم وتحقيق آمال وطموحات جماهير دمياط لاستعادة أمجاد الفريق وعودته للدوري الممتاز الذي كان يوما ما ندا للفرق الكبري في هذه المسابقة، لافتا للدور الذي يقدمه اللاعبين لأندية بلدتهم، وعلي سبيل المثال الجهد الذي يبذله دائما أحمد شوبير ابن محافظة الغربية لدعم أندية طنظا ،